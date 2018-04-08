Ağaçlandırma ile ilçeye yeni imaj

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, alt yapı üst yapı çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Necat Cellek, Şirvan'ın ihtiyaç duyduğu park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikim çalışmaları ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Başkan Cellek, "Çevre düzenlemesi kapsamında çimlendirme, fidan dikimi yapılırken dekoratif peyzaj kullanılıyor. Bu çalışmalar, vatandaşlarımızın sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak, ağaçlandırma çalışmalarının park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan keyif alacawwkları bir ilçe haline dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.