Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Ağaçlandırma ile ilçeye yeni imaj

Ağaçlandırma ile ilçeye yeni imaj

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Ağaçlandırma ile ilçeye yeni imaj
Şirvan Belediyesi, alt yapı üst yapı çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Necat Cellek, Şirvan'ın ihtiyaç duyduğu park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikim çalışmaları ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Başkan Cellek, "Çevre düzenlemesi kapsamında çimlendirme, fidan dikimi yapılırken dekoratif peyzaj kullanılıyor. Bu çalışmalar, vatandaşlarımızın sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak, ağaçlandırma çalışmalarının park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan keyif alacawwkları bir ilçe haline dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağaçlandırma ile ilçeye yeni imaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN