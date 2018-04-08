Ağaçlandırma seferberliği

Siirt
Belediyesi ve Siirt Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen fidan dikiminde Siirt Belediyesi Hatıra Ormanı kuruldu. Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve öğrencilerin katılımıyla bin 50 fidan Siirt Belediyesi Hatıra Ormanı'nda toprakla buluşturuldu. 25 DÖNÜM ARAZİ
Başkan Taşkın, "Siirt Üniversitesi rektörümüz ve öğrencilerimiz ile birlikte Siirt Belediyesi olarak doğaya bizlerde katkıda bulunmaya çalıştık. Siirt Üniversitemiz fidanlarımızı toprakla buluşturmak için bizlere yaklaşık 25 dönüm arazi tahsis etti. Siirt Üniversitesi yerleşke alanı geleceğin ormanı haline gelmiş. Bu çok önemli, gençlerimizin heyecanı, doğaya olan sevgilerini görmek bizleri çok mutlu etti. Siirt Belediyesi olarak hatıra ormanına bin 50 adet ağaç diktik. Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Taşkın; ağaç dikmeyi, bunlara bakmayı, doğayı yeşillendirmeyi, ülkemizi güzelleştirmeyi Allah bize nasip etsin. Bize bu ortamı sağladıkları için Siirt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Murat Erman'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ise, "Öğrencilerimize yönelik başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında her öğrenciye bir fidan projesini uygulamaya geçirdik. Siirt Belediye Başkan Vekilimizin de katımlıyla kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Belediyemizin üniversitemize büyük bir katkısı olarak nitelendirebileceğimiz bir ağaç dikme etkinliğini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere tüm Siirt Belediyesi çalışanları çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ağaçlar sadece kampüsü yeşillendirmekle kalmayacak aynı zamanda Üniversitemizle Siirt Belediyesi arasında bir gönül köprüsü kurulacaktır" dedi. Konuşmaların ardından Siirt Belediye Başkanı Taşkın, rektör Prof. Dr. Erman ve Siirt Üniversitesi öğrencileri fidan dikimi gerçekleştirdi.