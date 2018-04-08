‘Aküm bitecek’ endişesine son

SİİRT'TE
yaşayan engelliler, şarj istasyonu sayesinde 'Aküm ne zaman bitecek' korkusu yaşamayacak. Siirt
Belediyesi tarafından kentin 4 noktasına konuşlandırılan Akülü araç şarj istasyonu, engelli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Aynı anda 3 akülü aracı şarj edebilen istasyonlar sayesinde evde ortalama 8-10 saatte şarj edilen aküler 1,5 saat gibi kısa bir sürede şarj edilebilirken, şarj istasyonlarındaki LED ekranlardan da Siirt Belediyesi faaliyetleri ile ilgili görüntüler sunuluyor. Hızlı şarj yapabilen istasyonun önünde akülü tekerlekli sandalyesini şarj etmeye çalışan Mehmet Korkmaz adlı vatandaş, Siirt Belediyesi'nin çok güzel bir projeye imza attığını kaydetti. Korkmaz, "Tekerlekli sandalyelerin aküleri, yolun eğim durumu ve sıcaktan çok etkileniyor. Şehrin farklı noktalarında bu tür şarj istasyonlarının olması engelliler açısından çok büyük bir avantaj. Kısa sürede aküler şarj edilebiliniyor. Sokağa çıktığımızda 'aküm bitecek' endişesi olmayacak" dedi.