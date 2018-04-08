Baykan’da su sorunu çözüldü

Siirt
'in ilçelerinde yılladır yaşanan sorunlar birer birer çözülüyor. Baykan ilçesi de bunların bayında geliyor. İlçede daha önce yeterli içme suyu kaynağı olmadığı için, günde 5-8 saat arasında su verilebilmekteydi. Günün geri kalan vakitlerinde ise su kesintisi yapılıp deponun dolması bekleniyordu. 10 yıldır böyle devam eden içme suyu problemi 2017'de çözüme kavuşturuldu. 25 KİLOMETREDEN SU
Bitlis ili sınırları içerisinden yaklaşık 25km mesafeden içme suyu getirildi. 13 milyon liraya mal olan içme suyu yapım işinin ödeneği yarısı hibe ve yarısı ise kredi olmak üzere İlbank'tan karşılandı. Yeni içme suyunun temini ve ilçe içerisindeki yeni şebekenin de aktif hale getirilmesi ile şu anda Baykan halkı 24 saat esaslı sağlıklı içme suyu kullanıyor.