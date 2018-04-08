Baykanlı çocuklar oyun parkına kavuştu

ÇOCUKLARIN
oynayabileceği parkı olmayan Siirt
'in Baykan ilçesi, 2 adet çocuk oyun parkı ve bir aile bahçesine kavuştu. İlçede ailelerin oturup çay içebileceği bir mekân da yoktu. Baykan Belediye Başkanı ve Kaymakam Cuma Çotu tarafından yapılan çalışmalar sonucu iki çocuk oyun parkı, bir de aile çay bahçesi olmak üzere üç adet yeni hizmet faaliyete geçti. Başkan Çotu, "İlçe merkezindeki parklarımıza halkımızın yoğun ilgisi ne kadar doğru bir çalışma yapıldığının ispatı oldu. Aile çay bahçesine Baykan Çukurca Köyü'nde karakol komutanı olarak görev yaparken şehit olan Jandarma Astsubay Yakup Akdağ'ın adı verildi" dedi. ATABAĞI'NA ÜÇ PARK
Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde de, çocukların eğlenceli bir şekilde zaman geçireceği parklar yapıldı. Daha önce çocukların oynayacak parkları olmayan beldede çocuklar, belediyenin çalışmaları sayesinde ilk kez parka kavuştu. Beldenin muhtelif yerlerine inşa edilen 3 adet oyun parkı ile çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.