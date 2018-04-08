Belediye çalışıyor Eruh çağ atlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı ve Kaymakam Murtaza Dayanç, Eruhlulara hak ettikleri birinci sınıf belediyecilik hizmetlerini sunmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "Samimiyetle ifade etmek isterim ki yürütmüş olduğumuz tüm çalışmalarda insanı esas alan bir anlayışa sahibiz. Biliyoruz ki içerisinde insan faktörü olmayan ve insana değer vermeyen hiçbir şey güzel olmayacaktır. O yüzden, sosyal devlet olmanın gereklerini belediyecilik hizmetlerine de en iyi şekilde yansıtarak, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaya gayret ediyoruz. Eğitime, kültür - sanata, spora sunmuş olduğumuz katkılar ve yapılan sosyal yardımlar belediyemiz bütçesi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır" dedi. Belediyeyi yaklaşık 10 milyon liralık bir borçla devraldıklarını kaydeden Dayanç, "Göreve geldiğimizde ilçede belediyecilik hizmetleri anlamında bir şey yoktu. Tabiri caizse ilçe büyük bir köy görünümünde idi. Eruh halkının yıllardır özlemle beklediği ancak bir türlü göremediği belediyecilik hizmetlerini süratli ve hissedilir bir şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Bu vesile ile belediyeciliğin hendek ve barikatçılara, terör örgütlerine ve ideolojik saplantılara hizmet etmek olmadığını, bilakis insanlar arasında ayrım gözetmeksizin adaletli bir şekilde vatandaşa hizmet etmek olduğunu ve yörenin sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı gerektirdiğini her çalışmamızla vurgulamış olduk. Kendimiz açısından bunu tarihi bir misyon olarak görüyorum. Ve bu uğurda değil elimizi gövdemizi taşın altına koyduğumuzu da ifade etmek isterim" diye konuştu.