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Belediyelere yeni hizmet araçları

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Belediyelere yeni hizmet araçları
'İN Baykan Belediyesi ilçe halkına daha iyi hizmet edebilmesi için belediyeye yeni hizmet araçları kazandırdı. Araç parkını güçlendirmek adına ilk olarak Belediyeler Birliği tarafından bir itfaiye aracı hibesi sağlandı. Çöp kamyonları elden geçirilerek faal hale getirildi. Kardeş Niğde Belediyesi'nin desteği ile bir adet otobüs ve bir adet pikap alındı. Halkın ihtiyaçlarına tam ve zamanında karşılık verecek şekilde araç parkı güçlendirildi. İlçeye bağlı Atabağı beldesinde ise 1 adet kepçe ve 1 adet binek araç kazandırıldı.
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Belediyelere yeni hizmet araçları
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