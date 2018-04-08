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Botan Çayı’na 16 baraj yapılıyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Botan Çayı’na 16 baraj yapılıyor
SİİRT'İN bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Vali Ali Fuat Atik, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi ile 'in çehresinin değişeceğini söyledi.

CAZİBE MERKEZİ
Kente hayat veren Botan Çayı üzerinde yapılan ve yapılacak toplam 16 baraj ile Siirt, enerji merkezi haline geldiğini kaydeden Atik, "Tarım ve hayvancılık kenti Siirt, artık kendi elektriğini üreten, ürettiği elektriği başka illere gönderen cazibe merkezi haline geliyor" dedi. Siirt'in güneşlenme süresi ve global radyasyon değerleri ile Türkiye'nin güneş enerji potansiyeli en yüksek olan alanlarından birisi olduğunu kaydeden Vali Atik, "Enerjiye ihtiyaç duyan sanayi kollarında yahut enerji üzerine çalışmak isteyen sanayici iş adamlarına bölgeye bakarken tercih edilebilir bir bölge olarak gözükmesi gereken bir diğer nitelik olarak dikkat çekiyor" diye konuştu. Vali Atik, "Önemli doğal kaynaklara sahip olan Siirt çevresi ile Baykan Büzügan mevkiinde önemli krom rezervleri bulunuyor. Siirt'te çeşitli sahalardan açılan kuyulardan petrol çıkarılmaktadır. Türkiye'nin önemli bakır sahalarından biri de Şirvan Madenköy'dedir" dedi.
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Botan Çayı’na 16 baraj yapılıyor
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