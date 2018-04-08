Caddeler renklendi sokaklar çiçek açtı

Siirt
Belediyesi kentte güzel bir görünüm sağlamak için bir dizi çalışma başlattı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ışıklandırma ve süsleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla meydan güzel bir görünüme kavuştu. IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMASI
Belediye ekipleri daha sonra Güres Caddesi'nde belirlenen bazı noktalarda ışıklandırma ve süsleme çalışması başlattı. Farklı motif ve şekillerden oluşan ışıklandırma ve dekoratif süslemeleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince monte edildi. Caddeye güzel ve renkli görünüm sağlandı. Siirt Belediyesi ışıklandırma çalışmalarının yanı sıra, şehrin dört bir tarafını çiçeklerle donatıyor. Siirt'te yaz aylarında dikilen çiçekler, havaların soğumasıyla, yerini kışlık çiçeklere bırakıyor. ÇİÇEK GÜZELLİĞİ
Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin bulvar, cadde, sokak, rekreasyon alanları ve parklarını, soğuk hava şartlarına dayanıklı rengarenk çiçeklerle donatıyor. Siirt il merkezinde yer alan park, bahçe, bulvar ve caddelerde ekimi gerçekleştirilen kışlık çiçekler, kente estetik bir görünüm sağlıyor. Yılın dört mevsiminde renk renk olan alanlar, kış aylarında da görsel zenginliğini kaybetmeden korunacak. DEVAM EDECEK
Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, şehri güzelleştirmek için gerekli çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. "Kentin birçok noktasında tespiti edilen yerlerde ışıklandırma ve çiçek ekim çalışmaları devam edecek" dedi.