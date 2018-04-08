Camiler artık daha temiz

Siirt
Belediyesi bünyesinde kurulan özel temizlik ekibi, Siirt
li vatandaşların ibadetlerini temiz ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmesi için il genelinde bulunan Cami ve Kuran-ı Kerim kurslarında temizlik çalışması başlattı. Siirt İl merkezinde bulunan yaklaşık 240 cami ve Kuran-ı Kerim Kursunun temizleneceği belirtildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cami içindeki halıların süpürülüp yıkanması, kapı, camların silinmesi, minber temizliği, ayakkabılıklar, kitaplıklar ve duvarlarda asılı tablolara kadar geniş çaplı bir şekilde temizlik yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediye başkanımız Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatlarıyla camilerde başlattığımız temizlik çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından camilerimizde, camlar, kapılar, duvarlar, avizeler, halılar, ayakkabılıklar temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Temizlik makineleriyle kimyasal madde kullanılmaksızın detaylı temizlikler yapılıyor. Vakumlu suyla yıkanıp içerisindeki maddelerle halının gözeneklerine giriyor. Ayrıca 15 dakika içerisinde de kuruyor" denildi.