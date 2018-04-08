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Çarşı esnafıyla kahvaltı buluşması

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Çarşı esnafıyla kahvaltı buluşması
SİİRT Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, kent esnafıyla sıkça bir araya gelmek maksadıyla gerçekleştirdiği gelenek haline getirdiği 'kahvaltıda buluşma' etkinliklerini sürdürüyor. Cumhuriyet Caddesi Marangozcular Sokağı esnafıyla bir araya gelen Taşkın, esnafla kahvaltı yaptı. Sohbet ve görüş alışverişinin yapıldığı kahvaltıda 'te yapılan çalışma ve projeler hakkında esnafa bilgi veren Taşkın, esnafın taleplerini de dinledi. Esnaflar, Marangozcular çarşısının kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını hususunda Başkan Taşkın'a talepte bulundu. Taşkın esnafın bu talebini değerlendirmeye alınmak üzere not aldı.
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Çarşı esnafıyla kahvaltı buluşması
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