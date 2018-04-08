Çocuklardan Başkan Taşkın’a sevgi seli

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, Barış Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Parkı, eski devlet hastanesi arazisinde yapılan çocuk parkı ve çocuk parkına dönüştürülen eski hayvan pazarı arazisinde incelemelerde bulundu. Başkan Taşkın'a vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Taşkın, onlarla bir süre sohbet etti. Taşkın, buradaki vatandaşlarla da sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Taşkın'a teşekkür etti.