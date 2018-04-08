Çölyak hastalarına özel ekmek desteği

SİİRT'TE
çocuklardan yaşlılara, engellilerden kadınlara, her yaştan ve her kesimden vatandaşlara yaptığı çalışmalar ile ayrıcalık yaşatan Siirt
Belediyesi çölyak hastalarını da unutmuyor. Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlık raporunu beyan eden çölyak hastası vatandaşlara glütensiz ekmek ve erişte gibi çeşitli temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteğinde bulunmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi veya yakınlarının, hastalık raporlarıyla birlikte belediyeye müracaat etmeleri halinde kendilerine diyet kolisi ücretsiz olarak veriliyor.