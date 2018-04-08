Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

SİİRT
Belediyesi, şehir içi temizliğinin yanı sıra sağlıklı bir çevre ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Siirt
için çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla oluşabilecek kötü kokunun önlenmesine yönelik yeraltı ve yer üstü çöp konteynırları temizlemeye devam ediyor. Öncelikle görevli personel tarafından iç ve dış yüzeyi titizlikle temizlenen konteynırlar daha sonra yıkama ve dezenfekte aracına konularak burada kapalı sistem olarak basınçlı su ve özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. Konteynırların temizliğinde doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, ağır kir sökücü ve koku giderici kullanılıyor. Böylece konteynırların temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin şekilde sağlanırken görüntü kirliliği, koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor. Tortu kalmayacak şekilde temizlenen konteynırlar daha sonra vatandaşların hizmetine sunuluyor.