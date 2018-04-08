‘Çöp taksi’ hizmete başladı

SİİRT
Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 'Çöp Taksi' Projesi çerçevesinde alınan çöp aracı, taksi formatında giydirilerek şehir merkezinde çöp toplamaya başladı. Çöp Taksi, çöp toplama vakitleri dışında, büyük çöp toplama araçlarının giremediği ara sokaklarda ve şehir merkezinde görüntü kirliliğine yol açan çöpleri topluyor. Uygulamada, belirtilen yere araçla kısa sürede ulaşılarak, çirkin görüntü ortadan kaldırılıyor. Kamyonetle gün içinde toplanan çöpler, büyük sıkıştırmalı çöp kamyonlarına nakledilerek şehir merkezi dışında bulunan vahşi çöp depolama alanına boşaltılıyor.