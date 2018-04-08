Engelli dostu başkanla ‘engelsiz’ Kurtalan

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Kurtalan Belediyesi, "Engelsiz yaşam" projesiyle 70 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Proje kapsamında her ay bir engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verilmesi hedeflenirken 3 yılda 70 engelli vatandaş akülü tekerlekli sandalye projesinden yararlandı. Kurtalan Belediyesi 100'e yakın engelli vatandaşın diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye Başkanı Nevzat Karaatay,"Projemizi hayata geçirirken her ay bir engelli vatandaşımıza bir akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunmayı hedefledik. İhtiyaç fazla olunca bizde hedefimizi arttırarak 3 yılda 70'i aşkın vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk" dedi.