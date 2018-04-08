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Engelli vatandaşlara akülü araç

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Engelli vatandaşlara akülü araç
SİİRT Belediyesi engelli vatandaşların engellerini kaldırmak için gerekli çalışmaları yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü araç vermeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından daha önceden tespiti yapılmış 9 engelli vatandaşımıza akülü araç desteği yapıldı. Engelli vatandaşları ve ailelerini makamında ağırlayan Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, düzenlenen törenle akülü sandalyelerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Taşkın, "Engellilerin her yönüyle hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.
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Engelli vatandaşlara akülü araç
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