Eruh’ta şimdi huzur var

BUGÜN NELER OLDU

"Daha Mutlu ve Huzurlu Bir Kent" sloganı ile yola çıkan Eruh Belediye Başkanı ve Kaymakam Murtaza Dayanç ve ekibi gece gündüz demeden özverili bir çalışma yürüterek ilçenin çehresini değiştiriyor. Şantiye alanına dönen ilçe merkezinde içme suyundan, kanalizasyona, yol çalışmalarından üst yapı gereksinimlerine, park ve bahçelerden şehir estetiğine, kültür - sanattan spora ve eğitime kadar birçok alanda nitelikli projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.Belediye Başkanı Dayanç, "Şu güne kadar gerek belediyenin kendi imkânları, gerek kardeş belediyeler desteği, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ile 38 proje uygulamasına girişilmiş, bunlardan 31'i tamamlanmış, 7'si ise devam ediyor. Bunların toplam yatırım maliyeti 27 milyon 858 bin 700 TL'dir. Bu da gösteriyor ki devletimizin imkânları terör örgütlerine ve yandaşlarına peşkeş çekilmediği takdirde, millete hizmet anlamında çok güzel işler çıkmaktadır" dedi.Başkan Dayanç, "Eskiden köy görünümünde olan Eruh ilçe merkezi belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ve yürütülen projeler sayesinde dışarıdan insanların merak ettiği, gezilip görülmesi gereken modern bir kent görünümüne kavuşmaya başlamıştır. Bu kadar kısa sürede ortaya çıkan projeler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yöre halkı da belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. Tüm bu güzellikler karşısında Eruh'ta sağlanan huzur ortamı kendini hissettirirken, devlet millet kaynaşması da üst seviyelere ulaşmış durumda" diye konuştu.