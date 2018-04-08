Evde bakım hizmetleri başladı

SİİRT
Belediyesi, kentteki yüzlerce yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşa yardım eli uzatıyor. Siirt
Belediyesi, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara ulaşarak, çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara aile ortamında ve doktor gözetiminde; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve takip gibi hizmetleri sunmaya başladı. Siirt Belediyesi bünyesinde 1 doktor, 1 hemşire ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yardıma muhtaçlara evde bakım hizmeti veriyor. Ayrıca kuaförlük hizmetlerinin yanı sıra pek çok kolaylıkla vatandaşlara ulaşıyor.