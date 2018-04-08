‘Evde temizlik hizmetleri’ başladı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında evde temizlik hizmeti yapıyor. İl sınırları içinde yaşayan ve yaşlı, engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişiler Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvurarak temizlik yapılması konusunda talepte bulunuyor. Ekipler ilk olarak talep sahiplerinin evlerinde inceleme yapılarak, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları tespit ediliyor. Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, belirli periyotlarla gittikleri evlerde Başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Yapılan temizlik ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatları kolaylaştırılıyor.