Evliyalar diyarında büyük dönüşüm

Evliyalar diyarı olarak bilinen Siirt
'in Tillo ilçesinde turizmin canlandırılası için Tillo Belediyesi yeni projeler üretiyor. Belediyenin katkılarıyla Tabiat Parkları Genel Müdürlüğü ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 410 dönüm alanda 'tabiat parkı' yapılıyor. MANZARASI HUZUR VERİYOR
Bölgenin en büyük ve otantik manzarasını kapsayacak olan tabiat parkı hakkında bilgi veren Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, yakın zamanda tamamlanacak olan parkın bölgenin en büyük ve otantik manzarasını kapsayacağını söyledi. Başkan Aydın, "Tabiat Parkları Genel Müdürlüğünce hayata geçirildiği ve içinde yer alan taş evlerle, lokanta, kafeterya, satış ve teşhir büfeleri, kamelyalar, barbeküler, mescit, yürüyüş yolları, içerisinde barındıracak şekilde yapılacağını aktardı". Aydın, "Park içindeki taş yollar, taşların üzerinde oyularak yazılan isim ve sözlerden oluştuğunu, "Tabiat parkının yer aldığı Botan manzaralı doğa şimdiden insana huzur veriyor" dedi. ORMAN KÖŞKÜ
Tillo Belediyesi'nin de destekleriyle hayata geçen tabiat parkının hakim olduğu Botan'ın eşsiz manzarası buraya vatandaşları çekeceğini söyleyen Aydın şöyle devam etti: "Ayrıca tabiat parkının içinde kafeteryası, alışveriş yeri, yürüyüş yolları suni gölet, bisiklet yolları yapılacak. 2018'de 20 adet orman köşkü yerleştirilecek, bu toplam tabiat barkı ile Kaletül Üstad tepesindeki park ile birleştirildiğinde yaklaşık 500 dönümlük bir alan halka kazandırılmış olacak. Ayrıca 500 araçlık bir alan, piknikçiler için devasa alanlar halkın hizmetine sunulacak. Vatandaşlar bu alanlara gelip o güzel havada piknik yapabilecek." 400 BİN ZİYARETÇİ
Başkan Aydın, "Tespit ettiğimiz rakamlara göre Tillo'ya yılda 400 bin ziyaretçi geliyor. Bölgemiz yazın sıcak bir iklim yaşadığı için, ilçemiz merkeze 6 kilometre uzak olduğundan dolayı merkezden çok ciddi bir ziyaretçi geliyor. Burada huzurun ve havanın yazın daha serin olmasından dolayı ziyaretçi akını çok yüksek. Bizim Siirt'ten gelen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerimiz var. Tüm misafirlerimize yönelik parklar yaptık. Gelecek Turistlerimiz için parkın içerisinde 20 tane orman köşkü şeklinde evler koyacağız. Dışarıdan veya içeriden gelen misafirler orada konaklayabilecekler" diye konuştu.