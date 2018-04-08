Fatma teyze istedi, üç haftada yol yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın mahallelerde vatandaşlarla buluşma ziyaretleri sürüyor. Başkan Taşkın, yol ve istinat duvarımı yapım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Tınaztepe Mahallesi'nde yürüttüğü ziyaretler sırasında kendisini karşılayan Fatma Güneş adlı kadın yol talebinde bulundu. Güneşn yolun engebeli ve dik olduğu için eve gitmekte zorluk çektiklerini, ayrıca kış aylarında yağan kar yağışı nedeniyle ufak kazaların yaşandığını ifade etti. Belediye Başkanı Taşkın, Güneş'e yol sorununu kısa bir zaman içinde çözeceğine söz verdi.Bunun üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, 150 metre olan yolun onarım ve beton merdiven yapım işini hızlı bir şekilde başlatarak yaklaşık 50 hanenin faydalanabileceği yolu üç hafta içerisinde tamamladı. Yolun kısa sürede tamamlanması üzerine bir araya gelen mahalle sakinleri Başkan Taşkın'a teşekkür etti. Fatma Güneş ise yıllardır bekledikleri hizmetlere şimdi ulaşmaya başladıklarını ifade etti.