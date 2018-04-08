Gaziler diyarından şehitler diyarına öğrenciden ziyaret

Siirt
Belediyesi ve Gaziantep Şahinbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında, 300 öğrenci Gaziantep, Çanakkale ve Şanlıurfa illerini gezdi. TARİH VE TURİZM TURU Siirt
Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüs ile ilk olarak Gaziantep'e giden öğrenciler, Gaziantepli arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada Şahinbey Belediye Başkanlığı yetkililerinin nezaretinde ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Siirtli öğrenci kafilesi daha sonra Şahinbey Belediyesi'nin tahsis ettiği uçakla Çanakkale'ye geçti. Gezilen illerin her birinde ayrı kültür ayrı tarihi mekânlar olmasına rağmen özellikle öğrencileri en çok etkileyen yer Çanakkale oldu. Rehberler eşliğinde kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'yi gezen öğrenciler vatan sevgisini, birlik ve beraberlik duygularını yoğun bir şekilde yaşadı. ŞEHİTLİĞE ZİYARET
Çanakkale Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden gençler, milletimizin düşmana karşı verdiği destansı mücadelenin ruhunu ve heyecanını hissettiler. Geziden oldukça memnun kalan ve gezdikleri her noktada duygulu anlar yaşayan öğrenciler, Çanakkale'yi herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi. Öğrenciler, Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'a gezi için teşekkür etti.