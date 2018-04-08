‘Gençlik Buluşmaları’ projesi devam ediyor

SİİRT
Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, bir süre önce başlattığı 'Gençlik Buluşmaları' projesi ile kentteki lise öğrencileri ile bir araya geliyor. Sırasıyla Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi, Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşilerin son ayağı İMKB Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. İlk olarak lisede görevli öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Taşkın, öğretmenler ile bir süre sohbet etti. Başkan Taşkın, "Siirt
Belediyesi olarak gencinden yaşlısına bu şehirde yaşayanların mutluluğu için çalışıyoruz. Siirtli kardeşlerimiz her şeyin en güzeline layıktır" diye konuştu. Öğrencilerin sorularına da içtenlikle cevap veren Taşkın, taleplerin de yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi.