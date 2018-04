Halk buluşması sorunları çözüyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve sorunların çözümü için "Halk ile Buluşma" toplantısı devam ediyor. Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın başkanlığında gerçekleşen ve 9'uncusu düzenlenen 'Halk ile Buluşma' toplantısına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.Vatandaşlar halk buluşmasında söz alarak taleplerde bulunup, görüşlerini açıklayıp Başkan Taşkın ve ilgili kurum müdürleri ile doğrudan görüştü. Anlık çözüm bulunamayan ya da koordinasyon gerektiren konular ise birim müdürlerince daha sonra çözüm bulunmak amacıyla not alındı. Halk günlerinde vatandaşların, taleplerini ve isteklerini dinlediklerini aktaran Siirt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, "Vatandaşlarımız randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini iletebilme imkânı buluyor. Halk toplantılarını yapmamızın tek sebebi, doğrudan halkımızla aracısız iletişim kurmak ve dertlerini dinlemektir. Burada bizim karşımızda kendilerini daha rahat hissetsinler diye bu toplantıları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza her konuda yardım etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz her anlamda daha iyi bir Siirt. Vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Vatandaşlar ise uygulamanın çok memnuniyet verici olduğunu söyledi.