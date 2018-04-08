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Halk otobüsleri 2 milyon yolcu taşıdı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Halk otobüsleri 2 milyon yolcu taşıdı
SİİRT Belediyesi bünyesinde şehir merkezinde toplu taşıma hatlarında hizmete veren halk otobüsleri, son bir yılda 2 milyon 164 bin 63 yolcu taşıdı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerinden bilgiye göre, Belediyesi tarafından hizmet veren halk otobüsleri kullanım oranı her geçen yıl artıyor. Siirt İl genelinde 12 hatta 24 halk otobüsü seferlerinde, 01 Ocak 2017 ile 28 Aralık 2017 tarihleri arasında 2 milyon 164 bin 635 vatandaş, günlük ise 6 bin vatandaş toplu taşımada halk otobüslerini tercih etti.
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Halk otobüsleri 2 milyon yolcu taşıdı
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