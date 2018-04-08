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Hayvan pazarından çocuk parkına

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Hayvan pazarından çocuk parkına
Siirt Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Daha önce hayvan pazarı olarak kullanılan alan, mahalle sakinlerinin rahat nefes alacağı, çocukların da gönüllerince oynayabileceği çocuk parkına dönüştürüldü.

PAZAR TAŞINDI
Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimat ile Çal Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı Gökçebağ yolu üzerinde kurulan yeni yerine taşındı. Çal Mahallesi'nin en büyük eksikliğinden biri olan yeşil alan ve çocuk parkı eksikliği ise hayvan pazarının yerine yapılan parkla giderildi. 6 dönüm alan üzerinde yapılan parkın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri dinlenip nefes alabilecekleri bir alana, çocuklar ise doyasıya eğlenecekleri yeni bir oyun alanına kavuştu.
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Hayvan pazarından çocuk parkına
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