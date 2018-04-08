Kadınlar kurslarda meslek ediniyor

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Belediyesi tarafından yürütülen projeler kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan Meslek Edindirme Kursları büyük ilgi görüyor. Kursta farklı meslek gruplarıyla tanışan kadınlar, burada hem meslek öğreniyor, hem el becerilerini geliştiriyor. BAĞLAMA , SERAMİ K, TİYATRO
Doğan Mahallesi'nde bulunan Orhan Doğan Parkı Kültür Evi'nde açılan kursa katılan kursiyerler, dikiş-nakıştan saz kursuna, çinicilikten tiyatroya kadar birçok farklı sanatıs öğrenme imkanı buluyor. Kurslar vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Yeni hobiler kazanıp, boş zamanlarını terapiye çeviren genç kız ve ev hanımları, burada el becerilerini geliştirirken, kursa olan yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Meslek edindirme kurslarının dersleri, hafta içi her gün sabah 10.00'dan 15.00'e kadar, eğitmen eşliğinde yapılıyor. Kursa katılan bayanlar, evde sıkıldıklarını ve el becerilerini geliştirmek amacıyla Siirt
Belediyesi'nin açtığı kurslara ilgi göstererek katıldıklarını belirterek, "Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'a ve yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi. KAYITLAR SÜRÜYOR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak verilen meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin nüfus cüzdanlarıyla birlikte Orhan Doğan Parkı Kültür Evi'ne giderek kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.