Kanalizasyon hatları yenileniyor

Siirt
Belediyesi, kenti sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için gece gündüz çalışıyor. Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ihtiyacı karşılamaması nedeniyle Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatlarıyla Siirt genelinde yenileme çalışma başlatıldı. Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ) tarafından yapılan çalışmalarla hatların yenilenmesinin ardından Siirt'in alt yapı sorunu çözüme kavuşacak. BORULAR DEĞİŞTİRİLİYOR
Hükümet Caddesi'nden başlayan çalışmalar, Aydınlar, Güres ve diğer caddelerde de devam ediyor. Deforme olan ve yetersiz gelen 400'lük boruların iki katına çıkarılarak 800'lük borularla değiştirildi. Siirt genelinde toplam bin 200 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesinin değişiminin yapılacağı ve çalışmaların 1 ay gibi bir sürede bitirilmesi hedefleniyor.