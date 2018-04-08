Kızlar Tepesi’ne modern proje

Siirt
Belediyesi altyapı ve üstyapı projeleriyle kenti yeniden şekillendiriyor. 'Kardeş Belediyeler' projesi kapsamında yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üstlenilen Siirt'in eski sosyal aktivite merkezlerinden Kızlar Tepesi'nde modern bir proje yükseliyor. KENTİN SİMGESİ OLACAK
İlk etapta 14 milyon lira ödeneğin ayrıldığı ve yaklaşık 1 yıl süreceği kaydedilen Kızlar Tepesi projesinde, restoran, yapay gölet, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dev amfi tiyatro alanı ve birçok sosyal aktivite alanları yer alacak. Proje kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında Kızlar Tepesi, Siirt'in simgesi haline gelecek. 40 DÖNÜML ÜK ALAN
Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, Kızlar Tepesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Taşkın, "Yaklaşık bir ay önce Kızlar Tepesi parkında çalışmalar başladı. Baştan aşağı yaklaşık 40 dönümlük bu alanı önümüzde ki bahar ayları içerisinde yenilemiş olacağız. Üç dönüme yakın göleti, macera parkıyla yeni modernize edilmiş tesisleriyle, peyzajının tamamen elden geçirilmiş haliyle bambaşka bir kızlar tepesi parkı Siirtli vatandaşlarımızı bekliyor olacak" dedi. İBB'YE TEŞEKKÜR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu noktada ciddi bir katkısının olduğunu ifade eden Başkan Taşkın, "Kızlar Tepesi parkının çalışmaları kendiler tarafından yürütülüyor. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Firma yetkilileri ile burada yapmış olduğumuz incelemelerde iyi bir şekilde hummalı bir şekilde çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle mevcut ağaçlara zarar vermemeye çalıştıklarını ve çalışmaların bu bilinçle yürütüldüğünü görmekten de keyif duyuyorum. Çok güzel bir çalışma var. Kızlar Tepesi Parkı Siirtli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.