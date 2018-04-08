Kurtalan cadde ve sokakları rengarenk

BUGÜN NELER OLDU

Kurtalan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları ilçeye renk kattı. Kurtalan Belediyesi'nin cadde ve sokaklarda başlattığı değişim vatandaşların beğenisini kazanıyor. Yenilenen yollarla, düzenlenen caddelerle Kurtalan'a yeni ve modern bir görünüm kazandıran Belediye, ilçede çevre düzenlemelerine de önem veriyor. Bu kapsamda Yol yenileme ve cadde düzenleme çalışmalarının devam etmesiyle birlikte ilçe merkezinde bulunan caddelerde ışıklandırma çalışmaları da sürüyor. Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay "Kurtalan'ımızın değişimi ve mutlu insanların yaşadığı bir kentin ortaya çıkması için gece