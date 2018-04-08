Kurtalan’a 50 yıl sonra altyapı projesi

BUGÜN NELER OLDU

AK Partili Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, göreve geldiği 2014'ten bu yana ilçe tarihinde görülmemiş hizmetlere imza attı. Yaklaşık 50 yıldır Kurtalan'ın kanayan yarası haline gelen alt yapı sıkıntısı çözüme kavuşturuldu. 114 bin metre içme suyu hattı, 122 bin 672 metre kanalizasyon hattı ve 17 bin 838 metre yağmur suyu hattının döşendiği yanı sıra elektrik ve telekom hatlarının yer altına alınması ve doğalgaz hattının döşenmesinin sağlandığı alt yapı projesiyle ilçe halkı rahat bir nefes aldı.Çalışma sürecinde ilçenin şantiye alanına dönüştüğünü belirten Başkan Nevzat Karaatay, "Hızla gelişen ilçemiz ne yazık ki hizmet açısından çok geride kalmış bir ilçe konumundaydı. 2014'te halkımızın iradesiyle devir aldığımız belediyemizin çok büyük hizmet eksikliği vardı. Alt yapı sıkıntısı başta olmak üzere çok büyük sıkıntılarla boğuşan ilçemizi sil baştan yenilemeye karar verdik. İlçemizin geleceğini de düşünerek eksiklikleri, sıkıntıları gözden geçirip dev altyapı projemizi hayata geçirdik. 35 bine yakın merkezi nüfusu bulunan ilçemizi 100 bin nüfusa hizmet verebilecek kapasiteye sahip bir alt yapıya kavuşturduk. Böylece ilçemizi alt yapı sorunundan kurtarmakla birlikte bu sorunun gelecekte tekrar oluşmamasının önüne geçmiş olduk" dedi.Başkan Karaatay, "Bir kentin alt yapısı yoksa o kent yatırım için kalıcı ve kaliteli hizmetler için elverişli değildir. Maalesef ki Kurtalan da böyle bir durumdaydı. Çok şükür biz bu güzel ilçemizi bu durumdan kurtardık. Bizim en büyük amacımız Kurtalan'ın geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz alt yapı projemiz ilçemizin geleceği ve gelişmesi açısından oldukça önemli bir yatırım. Çalışmalarımız esnasında oluşan rahatsızlıklarda gösterdikleri sabırdan dolayı halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.