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Mezarlıkların giriş kapıları yenilendi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Mezarlıkların giriş kapıları yenilendi
SİİRT'TEKİ mezarlıklardaki düzenleme ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Park Bahçe ve Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde bulunan mezarlıklara yeni giriş kapıları yapıldı. Bu kapsamda Şeyh Musa, Şeyh Devha, Şeyh Süleyman ve Zevye mezarlıklarında ağaç budama, çevre düzenlemesi, çeşme yapımı ve genişletme çalışmalarının ardından mezarlıkların deforme olan giriş kapıları da yenilendi. İlk olarak Şeyh Musa ve Şeyh Devha mezarlıklarının giriş kapıları Mardin'in Midyat ilçesinden getirilen özel taşlarla yapıldı. 'Midyat Taşı' adı verilen özel kalıplarla hazırlanmış farklı desen ve motiflerden oluşan özel taşların kullanıldığı çalışmalar Şeyh Süleyman ve Zevye mezarlıklarında da uygulandı.
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Mezarlıkların giriş kapıları yenilendi
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