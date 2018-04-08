Musluktan 24 saat temiz su akacak

BUGÜN NELER OLDU

ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde yıllardır çözülemeyen su sorunu Baykan Belediye Başkanı ve Kaymakam Cuma Çotu'nun girişimleri ile çözüldü. Yıllardır su sorunu yaşayan Veysel Karani beldesine yeterli su kaynağı olmadığı için günde 3-6 saat arasında bir su verilebiliyordu. Günün geri kalan vakitlerinde ise su kesintisi uygulanarak deponun dolması bekleniyordu. Belediyemizin girişimleri sonucu İlbank'tan yarısı kredi yarısı hibe olmak üzere temin edilen destek ile yaklaşık 13milyon bedelle ihale işlemleri tamamlandı. Yakın zamanda suyun gelmesi ve şebekenin de tamamlanması ile Veysel Karani Beldemizin halkı 24 saat esaslı temiz içme suyuna kavuştu.