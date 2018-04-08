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Öğrencilere kırtasiye desteği

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Öğrencilere kırtasiye desteği
SİİRT Belediye Başkanı ve Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kentte eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu. Başkan Taşkın, Haşim Öztanık İlkokulu ve 18 Mart İlkokullarını ziyaret etti. Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Başkan Taşkın ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Durna ile birlikte sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Taşkın, öğrencilere Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan içinde defterler, kalem, silgi, kalemtıraş, sulu boya, kuru boya, pastel boya gibi malzemelerin yer aldığı okul çantası seti hediye etti. Okul idaresi ve öğrenciler Başkan Taşkın'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.
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Öğrencilere kırtasiye desteği
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