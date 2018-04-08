Okul ve camilere kameriye

SİİRT
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından cami, okul ve resmî kurumlara kameriye kuruluyor. Okullar, camiler ve kurumların istek ve taleplerini değerlendiren Siirt
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda eğitim kurumlarına kameriye desteği verdi. Eğitim kurumlarından gelen kameriye talepleri iş programı çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince okullara monte edilmeye başlandı. Kameriye, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul ziyaretine gelen velilerin bekleme ve dinlenme yeri olarak kullanabilecekleri bir alan haline geldi.