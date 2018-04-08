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Okul ve camilere kameriye

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Okul ve camilere kameriye
SİİRT Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından cami, okul ve resmî kurumlara kameriye kuruluyor. Okullar, camiler ve kurumların istek ve taleplerini değerlendiren Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda eğitim kurumlarına kameriye desteği verdi. Eğitim kurumlarından gelen kameriye talepleri iş programı çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince okullara monte edilmeye başlandı. Kameriye, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul ziyaretine gelen velilerin bekleme ve dinlenme yeri olarak kullanabilecekleri bir alan haline geldi.
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Okul ve camilere kameriye
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