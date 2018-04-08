Okulların kanalizasyon sorunu çözüldü

SİİRT
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), il genelini sağlıklı altyapı ağları ile donatmak için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Kent genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra uzun yıllardır kanalizasyon sorunu yaşayan okullara da destek veren Siirt
Belediyesi, Hasya Hatun Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anadolu Teknik Meslek Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nun sorununu çözdü. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hasya Hatun Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anadolu Teknik Meslek Lisesi Kız Öğrenci Yurdunun kanalizasyon hattı, mevcut hattımızdan daha düşük debi ve noktada olduğu için en ufak yağışlarda özellikle mutfak ve lavabolarında tıkanma meydana geliyordu. Ekiplerimizce yaptığımız incelemeler neticesinde okullarımızın kanalizasyon borularını 200'lük koriger borularıyla yaklaşık 175 metre hat döşemesi yapılarak sorunlarını gidermiş olduk. Şehir genelinde sürdürdüğümüz içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra okullarımızın bu tür sıkıntılarını da bu şekilde gidermiş oluyoruz. Belediyemizin bu konuda çalışmaları devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. PİS SU DOLUYORDU
Okul İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, "Okulumuzun yıllardır süregelen kanalizasyon sorunu vardı. Okulumuzun zemin katı, mutfak, kazan dairesi ve lavaboları yıllardır pis su ile doluyordu. Bu sorunu çözen başta Başkan Taşkın'a teşekkür ediyoruz" dedi.