Parklar yenileniyor çocuklar gülüyor

ÇOCUKLARIN
daha sağlıklı ortamda vakit geçirebilmesi adına Siirt
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halkın sosyal yaşam alanları içerisinde bulunan parkların yenileme çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda parkın, çocuk oyun grupları ve bankları yenilenerek spor aletleri yerleştirilirken, oyun grubu alanları ise çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplanıyor. Yeni park yapımı için çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın direktifiyle Siirt Belediyesi il sınırları içerisinde bulunan 15 parkta çalışmalar devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ise şöyle; parkların sert zeminlerinin yenilenmesi, çocuk oyun alanında bulunan çocuk oyun grubu ve kauçuk zeminin yenilenmesi, peyzaj çalışmalarının yapılması, parklarda ailelerin rahat bir şekilde pikniklerini yapabileceği kamelyaların kurulum çalışmaları, istinat duvarlarının boyanması, çimlendirme ve süs bitkileri ekim aşamalarını içeriyor.