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Pazarcı esnafı sabit semt pazarına yerleşti

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Pazarcı esnafı sabit semt pazarına yerleşti
SİİRT Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın çabaları sonucu şehir merkezinin can damarı olan Güres Caddesinin yıllardır seyyar satıcılar tarafından pazar kurularak işgal edilmesinin önüne geçiliyor. Belediyesi, haftanın 4 günü Güres Caddesi'nde pazar kurarak trafik akışını ciddi anlamda olumsuz etkileyen pazarcı, köy ürünleri satıcıları ve Aydınlar Caddesi'nde kaldırımı mesken tutan seyyar satıcılara yönelik sabit semt pazarı kurdu. Belediye, vakıflar müdürlüğüne ait eski Sebze Hali üzerinde 250 reyonluk ve 100 araçlık park alanından oluşan Sabit Semt Pazarı'yla, ilimizdeki tüm satıcıları tek çatı alında toplatarak aynı zamanda hem satıcılara hem de müşterilere yönelik temiz bir alışveriş imkânı da sağlıyor. Sabit semt pazarının kurulmasının ardından pazarcı esnafının yer tespiti yapılabilmesi için Siirt Belediyesi Konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Siirtli pazarcıların katılım sağladığı kura çekiminde pazarcılar kendi yerlerini çektikleri kura ile kendileri belirledi. Çekilen kura ile birlikte pazarcılar Sabit Semt pazarındaki yerlerini alarak satışlarına başladı.
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Pazarcı esnafı sabit semt pazarına yerleşti
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