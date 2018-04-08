Pervari geleceğe umutla bakıyor

Siirt
'in Şırnak, Bitlis ve Van üçgeninde yer alan önemli bir jeopolitik konuma sahip Pervari ilçesi son dönemde yapılan yatırımlarla geleceğe umutla bakıyor. YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR
Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, son mahalli seçimlerin yapıldığı 30 Mart 2014'ten bu zamana kadar geçen süreyi değerlendirdi. Başkan Özcan, son 3 yıl da yürütülen ciddi yatırım ve hizmet çalışmaları ile Pervari'nin makus tarihinin değiştiğini, terörle anılan ilçenin artık, hizmetle, kültür-sanatla, eğitimle anıldığını söyledi. Bölücü terör örgütüne karşı yapılan etkin mücadele meyvelerini vermeye başladığını belirten Özcan, "İlçemiz huzura kavuştu. Belediye olarak yapılan alt ve üst yapı yatırımları ile artık halkımız huzur ve güven içinde sosyal bir yaşam sürmeye başladı" dedi. MAKUS TALİHİ DEĞİŞECEK
Pervari'nin yatıkların hizmetlerle 'kör nokta' olmaktan çıkarılacağını ifade eden Başkan Özcan, "Van Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yapılan Bahçesaray-Beğendik, Beğendik-Pervari arası, yol ağı sıcak beton asfaltla bağlantılı hale geçiyor. Ayrıca Pervari-Şırnak arası yürütülen yol çalışmalarının 70 kilometresi bitmiş durumda, önümüzdeki yıl yolun tamamlanması hedeflenmektedir. Bu ulaşım ağlarının tamamlanmasıyla birlikte ilçenin makus talihi tamamen değişecektir" dedi. PROJELER TAMAMLANDI
Başkan Özcan, İller Bankası'ndan sağladıkları hibe kaynaklar ve belediyenin öz kaynakları ile ilçede yürütülen alt- üst yapı projelerinin tamamlandığını söyledi. Hizmetlerin kısa sürede halkın hizmetine sunulduğunu belirten Özcan, "İlçede yapılan yatırımlara ilaveten çevre düzenlemeleri ve ilçemize son derece şık bir ışıklandırma sistemi kazandırdık. İlçe girişini yeniden düzenleyerek, su değirmeni projesi ile farklı bir estetik ve dinlence alanı oluşturduk. Öte yandan Belediyemiz bünyesinde parklar, yollar ve sosyal sorumluluk projelerini halkımızla ilk defa buluşturduk. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." dedi. İLÇE TEMİZ SUYA KAVUŞTU
Özcan, ilçenin 40 yıllık çürüyen eski su şebekesinin tamamen yenilendiğini söyledi. İlçede uzun yıllardan beri süre gelen su sorunu çözmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "İlçenin su sorununu kökten çözdük" dedi. KÜLTÜR VE SANATLA ANILACAK
İlçede sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte artık ilçenin terörle değil, yatırımlarla, kültürle ve sanatla anılacağını söyleyen Özcan, şunları söyledi: "Küresel güçlerin taşeronluğunu yapan hain terör örgütü bölge insanına yıllardır büyük acılar yaşattı. Devletimizin yaptığı yatırımları engellemeye çalıştılar, iş makinalarını yakarak, hizmete engel olamaya çalıştılar. Ancak halkımızın büyük desteği ile devletimizin teröre karşı etkin ve kararlı mücadelesi terörü bitirme ve etkisiz hale getirmesinde büyük bir başarı sağlandı. Terörden en çok etkilene ilçe olarak artık, terörle değil, yatırımlarla, kültürle, sanatla anılmaya başlandık. Terör algısını vatandaşlarımızın desteği ile kırdık. Kırmaya devam edeceğiz. İlçemiz çok şükür huzuru yaşıyor. Hedefimiz, Pervari ilçemizi daha yaşanılabilir bir kente dönüştürmektir." ENERJİ ÜSSÜ OLACAK
Başkan Özcan, Pervari'nin çok zengin su yataklarına sahip olduğunu belirterek, "Botan Çayı üzerindeki Çetin Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Keskin Barajı ve Pervari Barajı'da sondaj çalışmalarında sona gelindi. Barajların tamamen bitmesiyle birlikte Pervari Türkiye'de gelecekte önemli enerji üslerden biri olacak" dedi.