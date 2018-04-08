Şavuran Mahallesi altyapı ağı ile donatıldı

SİİRT
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), ekipleri, Şavuran Mahallesi'nde, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mahallenin girişinden kentin çıkışına kadar olan 8 kilometrelik bir alanda çalışmaların olduğunu belirten SİSKİ yetkilileri, çalışmaların yüzde 80'nin tamamlandığını belirtti. Siirt Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje tamamlandığında mahalle sakinleri uzun yıllar kullanacakları sağlıklı altyapı ağına kavuşmuş olacak. SİSKİ Müdürlüğü, Siirt'in her yerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Şavuran Mahallesinin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Mahalle sakinleri tarafından kanalizasyon sorunu bizlere iletildi. Gerekli incelemelerimizi yaptıktan sonra ihalemizi yaptık ve çalışmalara başladık. Mahallemiz için, 8 km'lik bir alanda kanalizasyon hattı yapılıyor ve en kısa zamanda çalışmalarımızı noktalayacağız" denildi. Şavuran Mahallesi sakinleri, "Mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz, eskiden bin bir türlü sıkıntı çekiyorduk ama şimdi sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz" diye konuştu.