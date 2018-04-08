Siirt ayağa kalkıyor halkın yüzü gülüyor

Siirt
Belediyesi'nin son dönemde gerçekleştirdiği hizmetlerle kenti çehresini değiştiriyor. Yıllarca hizmet görmeyen vatandaşlar yapılan yatırımlardan memnun olduklarını söyledi. 'ÇIĞIR AÇAN HİZMETLER'
Kentte yıllardır esnaflık yapan Zekeriya Altınkum, son bir yıl içerisinde Siirt'te çok güzel gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Altınkum, "Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'a minnettarız. Ali Çelik Sokak esnafı olarak 34 yıldır kazma vurulmayan caddemiz yapılan çalışmalarda farklı bir havaya kavuştu. Son bir yılda memleketimize baktığımız zaman çok güzel şeylerin olduğunu görmekteyiz. Özellikle temizlik konusunda ve ulaşım konusunda bir çığır açıldı. Bizler özellikle esnaf olarak yanımıza gelen müşterilerimize de arkadaşlarımıza hizmetleri soruyoruz. Herkes çok memnun. Bunun böyle devam etmesini diliyoruz" dedi. 'BAŞKAN BİZİ DİNLİYOR'
Garip Teymur ise, "Çalışmaları takdir ediyorum. Belediye başkanımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Sorunları yerinde tespit ediyor. Bu bizim için çok önemli en doğru nokta da budur. İlk kez mahalle toplantıları yapılıyor. Oldukça önemli ve değerli buluyoruz. Başkan bu toplantılarda sorunları bire bir dinliyor. Sorunların çözümü daha hızlı oluyor. Belediyenin yaptığı bütün çalışmaları hem destekliyorum, hem daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu. 'SİİRT AYAĞA KALKIYOR'
Esnaf Diyaddin Şenyüz de "Yeni belediye başkanı geldikten sonra kentte gözle görülür bir değişiklik var. Özellikle asfalt çalışmaları, parke çalışmalarını görüyoruz. Siirt'in çehresi değişiyor. Siirt halkı yıllardır hizmete aç, muhtaç bir şekilde yıllarca böyle yaşadı. Şimdi kentin güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görüyoruz. İnşallah yeni projelerde yeni yılda hayata geçerek daha güzel bir Siirt'e kavuşacağına inanıyoruz" dedi. 'HİZMET NEDİR ANLADIK'
Enes Tatlı ise şöyle konuştu: "Yeni belediye başkanına ilk başta olumlu bakmıyordum. Bu çalışmaları gördükten sonra hizmet nedir anladık. Siirt adına güzel oldu. Şu an işler yolunda ilerliyor. Siirt yapılan hizmetlerle hak ettiği yere geldi ve daha iyi işlerin yapılması için belediye hizmetlerine devam ediyor." Esnaf Fereç Beşer de, "Çalışmaları mükemmel gidiyor. Dilerim böyle devam eder. Altyapıya neşter vuruldu. Bunu gözlerimizle görüyoruz. Rahat bir nefes almaya başladık. Gerçekten Siirt beklediği hizmetleri görmeye başladı" dedi.