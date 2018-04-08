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Belediyesi’nden WhatsApp hizmeti

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Siirt Belediyesi’nden WhatsApp hizmeti
SİİRT Belediyesi, vatandaş ile arasındaki iletişim bağını güçlendirmek, talep ve önerileri daha hızlı alabilmek ve kısa zamanda çözüm üretmek amacıyla günümüzün sık kullanılan iletişim araçlarından biri olan WhatsApp uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama için hazırlanan 0535 016 0544 numarasını akıllı telefonlarına kaydeden vatandaşlar, belediye ile ilgili her öneri ve talebi, fotoğraf ya da sorunu konum alanı ile birlikte anında ve en kolay yoldan yetkililere iletebiliyor. Sorunlara çözüm üretiliyor.
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Siirt Belediyesi’nden WhatsApp hizmeti
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