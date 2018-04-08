Siirt’in içme suyu Botan’dan geliyor

SİİRT
'TE içme suyunun sağlandığı Hizan ve Hesko su hatları debisinin azalması ile yaşanabilecek su sıkıntısına çare arayan Siirt Belediyesi, uzun süredir atıl durumda olan Botan İçme Suyu Pompalama İstasyonu'nun bakım ve onarımını yaptı. Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile başlatılan çalışmalar sonunda istasyon yeniden aktif hale getirildi. Böylelikle Siirt'te yaşanması muhtemel su sorunu da ortadan kaldırıldı. SİİRT'İN CAN DAMARI
Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Aydın Özev, "Siirt'in can damarı olan Botan Pompalama Tesisi bazı sorunlar yüzünden 2-3 yıl atıl durumda kalmıştı. Özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı Hizan ve Hesko su hatlarına destek olarak Botan hattını da devreye soktuk. Böylece Siirt'in üçüncü içme suyu istasyonu devreye girmiş oldu. Vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamasının önüne geçtik" dedi. SAATTE 740 TON SU
Özev, "Hizan ve Hesko hattından kış ayında saatte pompalanan 2 bin 400 tonluk su hacmi yaz aylarında bin 700 tona, düşüyordu. Bu da ilimizde su sıkıntılarına yol açıyordu. Buna çözüm olarak Botan'ı devreye soktuk. Botan tesisinden şu an saatte 740 ton su alıyoruz. Burada amacımız, Siirt'imizin su sıkıntısı ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızı bol suya kavuşturmak" diye konuştu.