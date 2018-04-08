Siirtli kadınlar için modern merkez

SOSYAL
belediyecilik anlamında ilklere imza atan Siirt
Belediyesi, kadınların sosyal faaliyetlerine yönelik yatırımlarına devam ediyor. Siirt'te yaşayan kadınlar kendileri için özel olarak yapılacak modern bir tesise kavuşacak. Siirt Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan Hanımlar Kültür Merkezi ilk olma özelliği de taşıyacak. Kadınların günün stresini ve yorgunluğunu atabileceği 5 yıldızlı otel konforundaki modern tesisin çalışmaları çok yakında başlayacak. Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, "Kadınlara özel merkezde yarı olimpik yüzme havuzu, hamam, sauna, bayanlarımızın gün ve toplantı yapabilecekleri salon, spor yapabilecekleri fitness salonu, kafeteryalar ve çocuklu olan bayanlarımızın aktivitelerini rahat yapabilmeleri için kreş olacak. Merkezde ayrıca dikiş nakış kursu, müzik kursu, Kuran-ı Kerim ve okuma-yazma kurslarımız da olacak" dedi.