Siirt’te cadde ve sokaklar pırıl pırıl

Siirt
Belediyesi, kentte temiz bir çevreyi sürekli kılmak ve doğayı korumak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yollar düzenli olarak yıkanıyor ve çöpler düzenli olarak toplanıyor. Çöp konteynerleri özenle temizlenerek hijyenik bir hale getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Daha Temiz Bir Siirt
için başlatılan çalışmalar kapsamında esnaflara ücretsiz olarak çöp poşeti dağıtımı yapılıyor. ÇAMURDAN ARINIYOR
Belediyenin temizlik ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkıyor. Çalışma ile sokak ve caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan arındırılıyor. Bu kapsamda Barış Mahallesi, Doğan Mahallesi ile şehir merkezindeki Cumhuriyet, Güres, Aydınlar caddeleri ve Eruh durağı civarındaki sokaklar basınçlı suyla yıkandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ise, şehir temizliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.