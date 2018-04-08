Siirt’te değişim rüzgârı esiyor

Güneydoğu'nun eşsiz doğal güzellikleri, inanç ve turizm merkezleriyle ünlü şehri Siirt
, geleceğe emin adımlarla yürüyor. Siirt Belediyesi Başkanı ve Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın göreve başlamasının arından kentte büyük bir değişim yaşanıyor. KENTİN SİMGESİ OLACAK
Başkan Taşkın, şu ana kadar yaptıkları hizmetleri ve 2018'de hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Kentteki en önemli projelerinden birinin Kızlar Tepesi Projesi olduğunu belirten Başkan Taşkın, "Bu proje için 14 milyon lira ödenek ayrıldı. Restoran, görkemli yapay göleti, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dev amfi tiyatro alanı ve birçok sosyal aktivite alanları yer alacak. Proje Siirt'i simgesi haline gelecek" dedi. EN BÜYÜK ÇOCUK PARKI
Bölgenin en büyük çocuk parkı olma özelliğini taşıyan Çocuk Dünyası Parkı'nı yaptıklarını kaydeden Taşkın, vatandaşlarımız bu parkta hem yürüyüş yapıyor, hem de çocuklarını eğlendirip, hoşça vakit geçiriyorlar" diye konuştu. Siirt Belediyesi'nin çevreci yatırımları arasında Atık Su Arıtma Tesisi'nin yer aldığını kaydeden Başkan Taşkın, kentte su sıkıntısı yaşanmaması için Botan pompalama tesisini de devreye soktuklarını anlattı. KENTE ESTETİK GÖRÜNÜM
Kent estetiğine önem verdiğini belirten Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Güres Caddesi'nde belirlenen bazı noktalarda yaptıkları ışıklandırma ve süsleme çalışması ile kentin güzel bir görünüme kavuşturduklarını da sözlerine ekledi. Siirt'e önümüzdeki dönemde kazandırılacak hizmetleri de anlatan Başkan Taşkın, "Daha modern bir Siirt için çalışıyoruz. Kentimize modern bir mezbahane kazandırıyoruz. Yapım çalışmaları devam ediyor. Bu yıl tamamlanarak hizmete girecek. Park sorunun yaşandığı kentte hızla büyürken, Siirt'te otopark yok. Şimdi 4 katlı büyük otopark yapımına başladık. Otoparkın bulunduğu yerde belediyeye ait evlendirme dairesi ve düğün salonu da yapılacak" dedi. KADIN YÜZME HAVUZU
Başkan Taşkın, projelerde Siirtli kadınları da unutmadıklarını belirterek, "İlk kez kadınlara yönelik spor ve yüzme merkezi yapmak için çalışmalara başladık. En kısa sürede bu projeyi kadınlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. REHABİLİTASYON MERKEZİ
Taşkın, kente yapılacak diğer hizmetleri şöyle sıraladı: "Sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak. Ambalaj atıkları ayrıştırma ve toplama merkezinin yapımına başlanıyor. Siirt'in yıllardır ihtiyacını karşılayacak düzeyde büyük ve modern sebze halinin yapımı başlıyor" dedi.