Siirt’te insan odaklı projeler

Siirt
son dönemde sosyal belediyecilikle tanıştı. Siirt Belediyesi bu kapsamda birbirinden güzel projeleri hayata geçiriyor. Belediye, yeni bebek sahibi olan ailelere 'Hoş Geldin Bebek', askere gidecek olan gençlere 'Güle Güle Mehmedim', yeni evlenen çiftlere ise 'Evliliğe İlk Adım' hediye paketleri dağıtıyor. BİN AİLEYE BEBEK PAKETİ
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelere içinde 15 parçadan giysi, biberon, ateş ölçer, battaniye ve diğer ihtiyaçların olduğu 'Hoş Geldin Bebek' hediye paketi veriliyor. 1 Mart 2017'de başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 500 aile evlerinde ve hastanelerde ziyaret edilirken, yaklaşık bin aileye hediye paketi dağıtıldı. Öte yandan, maddi durumuna bakılmaksızın doğum raporu ve kimlik fotokopisi ile müracaat eden herkese de 'Hoş Geldin Bebek' hediye paketinden faydalanabiliyor. EVLENEN ÇİFTLERE HEDİYE
Proje kapsamında yeni evlenen çiftlere sembolik ama manevi değeri büyük olan 'Evliliğe İlk Adım' paketi veriliyor. Paket içinde Kuran-ı Kerim, ilmihal, seccade ve aile hayatını anlatan kitap bulunuyor. Siirt Belediyesi nikah memuru Bayram Acar tarafından nikahları kıyılan Kübra Özdemir ve Mahfuz Oysal ile Saliha Koceman ve Ali Yıldırım çiftlerine evlilik cüzdanlarının yanında Siirt Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri de hediye edildi. Genç çiftler Siirt Belediyesi'ne böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür etti. GÜLE GÜLE MEHMEDİM
Askere gidecek olan gençlere ise içinde ilk etapta yanlarında bulunduracakları ayakkabı boyası, diş macunu, traş köpüğü gibi birçok malzemenin bulunduğu çanta hediye ediliyor. Askere gidecek olan tüm Siirtli gençler sevk kâğıdıyla Siirt Belediyesine başvuranlara çantaları veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bugüne kadar toplam 250 kişiye çanta dağıtımı yapıldı. Çanta almak için Siirt Belediyesi'ne giden gençler, yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirerek belediye yetkililerine teşekkür etti. 'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'
Siirtlilerin yaşamına dokunan projelerle ilgili bilgi veren Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, "Sosyal belediyecilik projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Yeni doğan bebeklerimize, askere gidecek gençlerimize ve yeni evlenecek çiftlerimize belediyemizin onların yanında olduğunu göstermek için onlara küçükte olsa bir katkı yapmaya, ilk ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Taşkın, "Vatandaşlarımızın bu uygulamadan dolayı mutlu olduklarını ve duyanların müracaat ettiklerini gördük. Belediye olarak vatandaşlarımızın doğumlarından vefatlarına kadar, askerliklerinden evlenmelerine kadar biz yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bunlar semboliktir, bunun dışında bize ulaşan vatandaşlarımıza imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkese hayırlı olsun. Bu çalışmaların devamı gelecek" diye konuştu.