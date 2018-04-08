Şirvan Belediyesi’ne yeni hizmet binası

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AK Partili Şirvan İlçe Belediyesi, yeni hizmet binasına kavuştu. Şirvan Belediyesi'nin kendi bütçesiyle yaptığı belediye hizmet binası ilçenin farklı renk kattı. Otoparkından çevre düzenlemesine, çalışma ofislerinden aydınlatması ve mimari üslubuna varıncaya kadar eşsiz bir eser olan yeni hizmet binası, ilçenin adeta gülen yüzü oldu. Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek "İlçemize yeni hizmet binasını kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Yeni hizmet binasının yaklaşık 1.5 milyon liralık yatırımla inşa ettiklerini belirten Başkan Cellek, "Kendi imkânlarımızla yaptığımız belediye binası vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Yıllar önce yapılan belediye hizmet binasının ihtiyaca cevap veremediğini, geçen yıl yeni hizmet binası inşaatına başladıklarını belirten Cellek, "İlçemize en iyi şekilde hizmet verecek binamızı kısa sürede bitirdik ve binaya taşındıklarını söyledi.Cellek, "Şimdi yeni binamızda halkımıza hizmet veriyoruz. Tüm hizmet birimlerimiz bu binada bir araya geldi. Binamızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Cellek, binanın ilçeye hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. Belediye binasında belediye başkanı, başkan yardımcılıkları, İmar İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Destek İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, evlendirme ve emlak, encümen odası bulunurken aynı zamanda binanın içinde büyük toplantıların yapılabileceği, belediye meclis toplantısının düzenlenebileceği konferans salonu da bulunuyor.