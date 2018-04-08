Şirvan’da 5 mahalle asfaltla buluştu

Siirt
'in AK Partili Şirvan İlçe Belediyesi, 2017 çalışma programı kapsamında çalışmalarını sürdürürken, belediye, 5 mahallenin asfalt çalışmasını tamamladı. Şirvan ilçesinde bulunan 5 mahallenin ulaşım problemlerini ortadan kaldıran belediye 14 kilometre asfalt çalışması yaptı. İlçeye bağlı ilçe dışında bulunan Kırtepe, Banehan, Cevizli, Sit ile merkezde mesire alanı Tangole yolu olmak üzere 5 mahalleye 14 kilometrelik asfalt yol yapıldı. 'YOLLAR BERBATTI'
Asfalt çalışmalarından memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'e teşekkür ettiler. Daha önce yolların tozdan çamurdan geçilmediğini, büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, "Mahallelerimizde bulunan yollar berbat bir durumdaydı. Şimdi ise mahallelerimizin yolları asfaltlanarak temiz bir görünüme kavuştu. Emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek ise, "Bizler halkımız için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şirvan halkı için ne yaparsak azdır. İlçemizdeki 5 mahallelerimizin 14 kilometrelik yolunu asfaltla buluşturduk. Bu kapsamda ilçemize ve halkımıza yakışır hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.